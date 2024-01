Saiba o que aconteceu com Dario Sepulveda, esposo de Griselda Blanco

A nova série "Griselda" (2024), da Netflix, aborda a história da mulher conhecida como "rainha da cocaína". Após uma estreia de sucesso, que coloca a série já no top 10 das produções mais assistidas por brasileiros no streaming, um dos personagens chamou a atenção do público: Dario Sepulveda, interpretado pelo ator cubano Alberto Guerra.

Na série, ele é casado com Griselda, mas a abandona, levando o filho dos dois. Apesar de se afastar da traficante, Dario tem um final trágico, depois que homens armados invadem a residência dele e atiram em sua testa. Nessa abordagem, o filho Michael é sequestrado e levado a viver com os irmãos.

No entanto, apesar das similaridades da série com a vida real, a morte de Dario ocorreu de uma forma diferente na vida real.

O que aconteceu com Dario Sepulveda?

Dario Sepulveda era um traficante e assassino, com um passado muito parecido com o de Griselda. Os dois se conheceram quando ele foi chamado para matar Blanco em Miami, nos Estados Unidos. Conforme o The Mirror, ele conheceu a rainha da cocaína depois de desistir do plano. O casal se juntou e tiveram Michael Corleone Sepulveda.

Em meio ao turbulento casamento, Griselda tinha muitos episódios de ciúmes, fazendo com que Dario realmente deixasse os Estados Unidos e retornasse para Medelín, na Colômbia, com o filho. Ele foi morto por homens disfarçados de policiais, enquanto estava com Michael.

Além de Dario, Griselda se casou outras duas vezes e foi suspeita de ter mandado matar os três maridos.