Ruth Dias fala sobre 1º domingo de Dia das Mães sem a filha Marília Mendonça

Ruth Dias vive neste domingo (8) o primeiro Dia das Mães sem a presença da filha, a cantora sertaneja Marília Mendonça, morta há seis meses em um acidente aéreo. A avó de Léo afirmou que ainda busca em Deus forças para superar a perda da artista. Ainda assim, a data não simboliza tristeza.

“Eu não tenho como falar dessa força sem falar sobre Deus na minha vida. Porque é dele que eu busco essa força. É meu primeiro Dia das Mães sem ela, virão lembranças, mas não vai deixar de ser um dia alegre com as mães que eu homenageio”, disse em entrevista à revista Caras.

Ela citou que quer homenagear com as "lembranças" de Marília a avó paterna de Léo, a sogra e a pastora de sua igreja, além de outras mães que perderam entes queridos na pandemia de Covid-19.

"A gente precisa se manter forte porque tudo é Deus, que escolhe que jeito vai ser. A gente pode dar continuidade na vida, trabalhando, ocupando a cabeça, e usar a dor de uma forma para se beneficiar… Ou você abraça a dor e vai adoecer, perder sua paz, ou você se fortalece em Deus e toca a vida em frente”, encerrou.

Tragédia

Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, no dia 5 de novembro de 2021, após a aeronave que a conduzia cair em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Todos as cinco pessoas que estavam a bordo faleceram.

Também morreram no acidente o piloto, Geraldo Medeiros; o copiloto, Tarciso Viana; o produtor Henrique Ribeiro; e o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho.

A causa da morte deles foi politraumatismo contuso. Isso quer dizer que as vítimas morreram em consequência do choque da aeronave com o solo.