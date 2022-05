Dia das Mães: confira 10 frases de carinho, gratidão e amor

Tem certos carinhos que apenas uma mãe é capaz de dar. O olhar cuidadoso, o cafuné na cabeça, a defesa diante do mundo e o apoio necessário nas trajetórias em busca de sonhos. Em homenagem ao Dia das Mães, o Diário do Nordeste separou mensagens de gratidão e afeto.

No Brasil, a data é comemorada no segundo domingo de maio, marcando um dia de homenagem à maternidade. Mãe não é apenas aquela que dá à luz, mas também todas as mulheres que criam e acolhem um filho para a vida.

Oficialização da data

O Dia das Mães foi oficializado como data comemorativa por Getúlio Vargas em 3 de maio 1932, segundo o Decreto nº 21.366.

“Em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana”.

O documento ainda aponta o dever de reconhecer as mães. Apesar do Estado não poder intervir na expressão de seu povo, “não pode ignorar as legítimas imposições da consciência coletiva”, diz o texto.

Veja frases

Tudo que sou e conquistei devo a você. Feliz Dia para a Melhor Mãe do Mundo

Feliz dia das mães para a mulher mais guerreira e carinhosa que conheço!

Que todas as bênçãos sejam derramadas no coração de cada mãe deste mundo

O amor de uma mãe é o melhor remédio para muitas das nossas dores

Você é uma mãe exemplar e inspiradora. Orgulho de ter você ao meu lado. Feliz dia das mães!

O amor de uma mãe é o combustível que faz um ser humano conseguir o impossível.

Legenda: Data marca dia para lembrar de todo o cuidado e dedicação das mães Foto: Shutterstock

Mãe de barriga ou mãe de vida, mãe desde sempre ou escolhida...Os tipos mudam, mas o amor não. Feliz Dia das Mães.

Mãe, sem você nada seria possível. Te amo até o infinito

Mãe:palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria.

Um amor mais forte que tudo, mais obstinado que tudo, mais duradouro que tudo, é somente o amor de mãe.