Almoço para o Dia das Mães: confira 6 ideias de receitas para tornar a data especial

O Dia das Mães é celebrado sempre no segundo domingo do mês de maio. Neste dia, algumas famílias se reúnem para homenagear a matriarca. Dividir a principal refeição do dia, o almoço, ao lado da mãe é uma tradição especial compartilhada em muitas casas brasileiras.

Em homenagem à data, o Diário do Nordeste separou seis opções de receitas de prato principal que podem ser feitas neste dia.

1. Mandioca com costela

Foto: Shutterstock

Ingredientes

1kg de ponta de costela de boi, com o osso, picada

1 colher (sopa) de tempero caseiro de sua preferência

1 colher (sopa) de colorau

500g de mandioca picada

1 cebola picada

2 colheres (sopa) de óleo

Cheiro verde a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, refogue no óleo a cebola, o tempero, o colorau e a costela. Quando dourar, coloque a mandioca por cima, sem misturar.

Cubra com água e deixe cozinhar por 20 minutos depois que der pressão.

Salpique o cheiro verde e sirva.

2. Torta folhada de queijo e presunto

Foto: Shutterstock

Ingredientes

300g de massa folhada (comprada pronta)

300g de muçarela fatiada

200g de presunto fatiado

1 xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

Margarina para untar

1 ovo ligeiramente batido para pincelar

100g de queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Em uma superfície lisa, abra a massa, espalhe a muçarela, o presunto, o tomate seco, as azeitonas e enrole como um rocambole.

Coloque em uma assadeira untada, pincele com o ovo e polvilhe com o queijo. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 25 minutos ou até dourar.

3. Torta de repolho

Foto: Shutterstock

Ingredientes

2 tomates picados em cubos

1 cebola picada

2 xícaras (chá) de repolho ralado

1 pimentão vermelho picado

2 ovos

1 xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de óleo

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

1 tablete de caldo de galinha ou de legumes

Queijo de minas curado ralado a gosto

Modo de preparo

Bata no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o tablete de caldo, o queijo e a cebola.

Despeje essa massa em uma vasilha e coloque o restante dos ingredientes.

Misture com uma colher e coloque em uma assadeira untada com óleo.

Leve ao forno médio, pré-aquecido, por cerca de 25 minutos.

4. Arroz colorido ao forno

Foto: Shutterstock

Ingredientes

5 xícaras (chá) de arroz cozido

3 xícaras (chá) de frango temperado, cozido e desfiado

3 tomates picados

1 lata de seleta de legumes escorrida

1 lata de milho verde escorrida

10 azeitonas verdes picadas

½ xícara (chá) de presunto picado

1/2 xícara (chá) de salsa picada

100g de queijo parmesão ralado

1 pitada de noz-moscada ralada

1 lata de creme de leite

1 copo de requeijão cremoso(200g)

2 xícaras (chá) de queijo muçarela ralado

1 colher (chá) de orégano

Margarina para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o arroz, o frango desfiado, o tomate, a seleta de legumes, o milho, as azeitonas, o presunto, a salsa, o parmesão, a noz-moscada, o creme de leite e o requeijão.

Deixe descansar por 10 minutos. Espalhe em um refratário untado, cubra com a muçarela ralada e o orégano.

Leve ao forno médio, pré-aquecido, coberto com papel-alumínio, por 20 minutos.

Retire o papel e volte ao forno por 5 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

5. Carne com bacon e batatas

Foto: Shutterstock

Ingredientes

4 batatas grandes

50g de bacon picado

3 xícaras (chá) de sobras de carne desfiada

4 colheres (sopa) de requeijão cremoso

1 colher (sopa) de salsa picada

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

2 colheres (sopa) de margarina

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Ligue o forno em temperatura média. Lave bem as batatas, enrole em papel-alumínio e leve ao forno médio, pré-aquecido, por 45 minutos ou até amaciar.

Frite bem o bacon na própria gordura em fogo médio usando uma frigideira, adicione a carne desfiada, refogue por 5 minutos.

Adicione o requeijão, a salsa, o queijo parmesão e a margarina, tempere com sal e pimenta e reserve. Quando a batata estiver pronta, retire do forno, desenrole do papel e corte a tampa de cada uma, ou seja, 1/3 de cada batata no sentido horizontal.

Com uma colher de sobremesa, retire o miolo das batatas e coloque na tigela junto com o refogado. Cuidado para não furar a casca da batata. Coloque a mistura dentro das batatas, tampe e leve ao forno alto pré-aquecido, por 10 minutos para gratinar. Sirva quente.

6. Filé ao molho madeira

Foto: Shutterstock

Ingredientes

1,5kg de filé mignon cortado em bifes grossos

tempero caseiro (alho e sal) a gosto

1 colher (sopa) cheia de margarina

4 cebolas picadas

1 colher (sopa) de azeite

½ lata de cerveja preta

½ xícara (chá) de molho de soja

1 colher (sopa) de extrato de tomate

1 colher (sopa) de caldo de carne em pó

200g de champignon cortado em fatias

Tiras de pimentões para decorar

Modo de preparo