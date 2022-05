Confira cinco modelos de cartões para enviar no Dia das Mães

Acordar com uma mensagem de carinho pode fazer toda a diferença, ainda mais em uma data especial como o Dia das Mães, comemorado neste domingo (8). Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou cinco modelos de cartões para serem enviados em um gesto de homenagem.

No Brasil, a data é comemorada no segundo domingo de maio, marcando um dia de homenagem à maternidade. Mãe não é apenas aquela que dá à luz, mas também todas as mulheres que criam e acolhem um filho para a vida.

O Dia das Mães foi oficializado como data comemorativa por Getúlio Vargas em 3 de maio 1932, segundo o Decreto nº 21.366.

Veja cartões

As imagens podem ser enviadas para as mães através das redes sociais, como Instagram e WhatsApp. Para isso, é possível fazer uma captura de tela do celular ou salvar os cartões para a galeria de imagens do aparelho eletrônico.

Legenda: Mensagem para o Dia das Mães Foto: Louise Dutra/Diário do Nordeste

As frases expressam carinho, cuidado e gratidão pela figura da mãe. A maternidade pode contemplar não apenas aquelas que deram à luz, mas também as mães de criação.

Legenda: A maternidade não está atrelada somente ao sangue. Mãe também é aquela que cria e cuida. Foto: Louise Dutra/Diário do Nordeste

Os cartões também podem ser impressos para acompanhar os presentes do Dia das Mães. Cada frase expressa uma forma de agradecimento diferente.

Legenda: Aconchego expresso em imagens e palavras Foto: Louise Dutra/Diário do Nordeste

Na data comemorativa, é possível compartilhar as mensagens de carinho com outras mães que estão presente em seu cotidiano, como tias, avós, primas e tias-avós.

Legenda: Frases de amor e agradecimento podem ficar para sempre guardadas no coração de uma mãe Foto: Louise Dutra/Diário do Nordeste

Por fim, a lembrança da data contribui para criar um momento de agradecimento por todos os sacrifícios e esforços realizados pelas mães.

Legenda: Presente de carinho para a data comemorativa Foto: Louise Dutra/Diário do Nordeste