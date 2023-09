Russell Brand, ex-marido de Katy Perry, é acusado de estupro e abuso sexual

O comediante e ator britânico Russell Brand, ex-marido da cantora Katy Perry, está sendo acusado de estupro, abuso sexual e emocional por quatro mulheres. Os crimes teriam sido cometido entre 2006 e 2013, no auge da carreira do artista. A denúncia partiu de uma investigação conjunta dos jornais The Sunday Times e The Times, junto ao programa investigativo "Dispatches", do Channel 4.

Assuntos relacionados

Denúncias de abuso contra Russell Brand

Uma das mulheres relatou que foi abusada pelo ator em Los Angeles e disse que fez uma denúncia. Investigações encontraram mensagens de texto trocadas entre os dois. Em uma delas, a mulher teria escrito: “Quando uma mulher diz não, é não”. Russell teria respondido pedindo desculpas.

Outra mulher disse que foi abusada pelo artista quando tinha 16 anos, e ele 31. Durante a relação, ela contou que era chamada de “a criança”, e que era controlada emocionalmente. Russell Brand ainda colocaria seu pênis a força na boca dela, fazendo-a se engasgar.

Uma terceira vítima disse ter sido abusada pelo ex de Katy Perry quando os dois trabalharam juntos, em Los Angeles, e que ele a teria ameaçado caso ela contasse para alguém. Já a quarta vítima disse ter sido violentada sexualmente.

Russell Brand negou as acusações nas redes sociais. “Essas alegações são do tempo em que eu estava trabalhando na grande mídia, quando estava nos jornais o tempo todo, quando eu estava em filmes. Como escrevi extensivamente em meus livros, eu era muito promíscuo. Mas, durante o período de promiscuidade, meus relacionamentos eram consensuais. Eu era transparente quanto a eles e estou sendo transparente agora”.

Atualmente, o ator é casado com a escritora Laura Gallacher.