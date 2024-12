Round 6k: Netflix cria concurso baseado em série com prêmio de R$ 1 milhão

Um concurso inspirado na série 'Round 6', com prêmio de R$ 1 milhão ao vencedor, foi anunciado pela Netflix no Brasil. As inscrições para o desafio começam nesta quinta-feira (5), mas só são válidas para residentes da cidade de São Paulo.

A primeira etapa é online, realizada por meio do site oficial da competição, com um quiz sobre a série. Ao todo, duas mil pessoas serão classificadas e estarão aptas a participar da segunda fase, que ocorrerá de forma presencial, no dia 14 de dezembro, na capital paulista.

Veja também Zoeira Harry Potter: ator britânico Paapa Essiedu é cotado para viver Snape em nova série da HBO Zoeira Mulher se recusa a ceder assento para criança em avião e situação viraliza após filmagem de mãe

Nessa segunda etapa, os competidores devem estar preparados: a plataforma de streaming já prepara provas semelhantes às da própria série, sem o desfecho dela, claro. Disputas como 'Batatinha Frita 1, 2, 3' e 'Cabo de Guerra' estão entre as mais esperadas.

A terceira etapa, também presencial, se trata de uma corrida de 6km, que termina com um labirinto. O número de competidores deve ser reduzido a cada nova fase, chegando finalmente ao vencedor do jogo.

A Round 6K será aberta ao público e será realizada no Parque Villa-Lobos, das 7h às 13h, no dia 14 de dezembro. O local também terá ativações no espaço do evento – localizado na Ilha Musical, próximo ao Portão D.

Como se inscrever?

As inscrições para a Round 6K seguem até sábado (7) no site oficial do evento. Apenas pessoas maiores de 18 anos e residentes do município de São Paulo podem participar.

Além disso, é necessário atender às condições de saúde para participar das atividades físicas, que exigem esforço moderado a extremo.