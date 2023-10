Roque, assistente de palco de Silvio Santos, é diagnosticado com Covid-19

O assistente de palco do SBT, Gonçalo Roque, 86 anos, foi diagnosticado, nessa quarta-feira (4), com Covid-19 após ter sido internado às pressas no dia anterior no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

Segundo boletim médico, o "braço direito" do apresentador Silvio Santos se encontra “estável, consciente, e contactuante”. O comunicado ainda diz que ele está “sem necessidade de suplementação de oxigênio, ou qualquer outro suporte orgânico”. Roque, porém, segue sem previsão de alta.

Ainda na quarta-feira (4), a esposa do veterano da TV, Janilda Nogueira, publicou, no perfil do marido, uma foto de Roque na cama do hospital. A imagem do assistente de palco apareceu com os dizeres escritos por ele: "a vida sempre nos dando sustos. A na minha idade o susto vem em dose dupla. Essa semana desmaiei em casa, aparentemente, sem causa alguma e fui levado ao hospital, onde me encontro, sendo cuidado e fazendo todos os exames possíveis para sabermos se tem algo errado. Desde já agradeço por toda preocupação e orações".

Ao site O Fuxico, Janilda explicou que, na segunda-feira (2), Roque passou mal e precisou passar por massagem cardíaca até que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegasse: “Ontem ele nos passou um susto e desfaleceu, tive que ficar fazendo massagem cardíaca pra ele voltar até o SAMU chegar".