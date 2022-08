Roger E. Mosley, ator da série 'Magnum', morre aos 83 anos em Los Angeles

O ator Roger E. Mosley morreu aos 83 anos nesse domingo (7), em Los Angeles. O astro do seriado "Magnum" havia sofrido um acidente de carro três dias antes e tinha estado crítico de saúde. A informação foi confirmada nas redes sociais pela filha dele, Ch-a Mosley.

"Ele odiaria qualquer choro feito em seu nome. É hora de celebrar o legado que ele deixou para todos nós", escreveu Ch-a ao anunciar a morte do artista. "Eu te amo papai. Você me amou também. Vou cuidar da mamãe, seu amor por quase 60 anos. Você me criou bem e ela está em boas mãos. Descanse".

Magnum

Roger E. Mosley ficou conhecido por interpretar o piloto de helicóptero Theodore “T.C.” Calvin na série "Magnum" (1980-1988). Ele foi um dos quatro atores a integrar as oito temporadas e os 158 episódios da atração, ao lado de Tom Selleck (Magnum), John Hillerman (Higgins) e Larry Manetti (Rick Wright).

Leadbelly

Antes do seriado, o ator também esteve no elenco do filme Leadbelly (1976), na pele do pioneiro blues rural, Huddie Ledbetter. Já no longa "O Maior de Todos", ele deu vida ao pugilista Sonny Liston.

Remake de "Magnum"

A última aparição de Mosley foi justamente no remake de "Magnum", no qual ele participou de dois episódios exibidos em 2019 e em 2021.