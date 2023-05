Rodrigo Santoro e Maitê Proença são confirmados na nova temporada de ‘Bom dia, Verônica’

A Netflix confirmou, nesta segunda-feira (8), que os atores Rodrigo Santoro e Maitê Proença estarão na 3ª temporada da série brasileira “Bom dia, Verônica”.

O serviço de streaming informou que as gravações já começaram, mas não deu detalhes sobre os personagens que os atores irão interpretar.

No Twitter, os fãs da série celebraram a notícia: “Essa temporada promete”, escreveu um. “Avisa é a maior série nacional”, publicou outro.

Raphael Montes, um dos autores do livro “Bom Dia, Verônica”, no qual a série é baseada, também comentou a novidade: “Que elenco, dona Netflix. O sonho de todo autor. Obrigada por isso”.

Bom dia, Verônica

Em “Bom dia, Verônica”, uma policial investiga um predador sexual e acaba descobrindo um casal com um segredo horrível e um esquema de corrupção sinistro. Em abril, a Netflix havia confirmado a 3ª temporada do projeto, que é um dos maiores sucesso do serviço de streaming.

No elenco, além dos novos nomes anunciados, estão Tainá Muller, Klara Castanho, Reynaldo Gianecchini, Camila Márdila, Adriano Garib, Ester Dias, Liza Del Dala, Alice Valverde, César Mello, DJ Amorim e Johnnas Oliva.