Rodrigo Faro vira meme nas redes sociais após aparecer caracterizado de Silvio Santos

O ator e apresentador Rodrigo Faro, da Record TV, vai interpretar o dono do SBT, Silvio Santos, no filme 'O Sequestro'. O longa-metragem vai narrar o rapto sofrido pelo magnata da mídia em sua própria casa, em 2001.

Nesta quarta-feira (13), o apresentador da TV Gazeta, Arthur Pires, compartilhou a primeira foto de Faro caracterizado de Silvio para o filme. Na imagem, o apresentador está vestido com três blusas, uma por cima da outra, e o que parece ser uma barriga falsa. Ele também usa uma peruca com entradas e a maquiagem evidencia rugas na testa.

A imagem tem repercutido intensamente no Twitter, onde foi compartilhada por Pires.

"O Rodrigo Faro ficou a cara do Kiko", escreveu um usuário da rede. "Medo de ir na cozinha de madrugada e encontrar o Rodrigo Faro de Silvio Santos", escreveu outro. "Parece uma brincadeira do Faceapp (que altera os rostos das pessoas)", cogitou outra.

Maquiagem e caracterização

O próprio Rodrigo Faro publicou nas redes sociais nesta quarta (13) imagens do processo de caracterização. Nos 'Stories', o apresentador mostrou etapas da maquiagem. "Bom dia... Ma oeeee", escreveu na legenda da primeira foto. Na segunda, com o rosto vermelho e já com marcas de rugas, ele disse: "Continuo aqui... 2h30 de caracterização...".

Legenda: Etapas da maquiagem foram compartilhadas por Faro em seu Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

A terceira foto mostra "Silvio Santos" de costas, de pijama. Essa foi a imagem que Faro levou para a timeline. "Mais um dia de filmagem. Quanta emoção, Meus Deus", legendou.

Legenda: Faro caracterizado de Silvio Santos. Foto: Reprodução/Instagram