Rock in Rio: saiba como baixar o ingresso digital

O ingresso digital da edição deste ano do Rock in Rio foi liberado nesta quarta-feira (27) para quem vai curtir a Cidade do Rock em setembro. O processo é inteiramente digital e diferente das outras edições, quando pulseiras chegavam via e-mail.

Segundo o festival, o download do ingresso é obrigatório e deve ser feito somente pelo celular, no site Ingresso.com. O Rock in Rio 2022 começa no dia 2 de setembro e termina no dia 11.

Como baixa o ingresso digital?

O primeiro passo é baixar o ingresso, entrando no site da compra e abrindo a aba "Rock in Rio". Confira passo a passo:

Acesse a conta no Ingresso.com

Entre em " Rock in Rio"

Faça preenchimento do registro nominal.

Clique em ‘ Salvar no Smartphone’ .

. Preencha alguns campos obrigatórios

Em seguida, clique no botão para ‘Salvar’ em sua Carteira Digital no Android ou no iPhone, e seu ingresso estará habilitado

Legenda: Carteiras digitais do iPhone e do Android serão usados Foto: Reprodução

Como transferir um ingresso?

Essa opção é válida para quem comprou ingressos em uma mesma conta ou CPF.

Acesse Ingresso.com. Entre na sua conta e selecione a aba Rock In Rio, onde você irá visualizar seus pedidos.

Escolha o ingresso e clique no botão 'Transferir'. Insira e confirme o e-mail de quem vai receber o ingresso.

Para garantir a segurança da operação, um código será gerado. Envie este código para o destinatário do ingresso. Ele vai precisar informá-lo para completar o recebimento.

Assim que o destinatário aceitar a transferência, ela será concluída.

Legenda: Processo é feito via smartphones Foto: Reprodução

Como receber um ingresso?

Acesse Ingresso.com. Entre na sua conta, ou crie uma nova, utilizando o mesmo e-mail informado pelo comprador no momento de transferência;

Clique na aba Rock in Rio. Você verá o ingresso enviado e poderá Aceitar ou Recusar;

Insira o código informado pelo comprador para concluir o recebimento;

Como entrar no Rock in Rio?

Os ingressos ficarão armazenados em carteiras digitais, tanto nos aparelhos iPhone e Android. No dia, para entrar no festival é só abrir a carteira digital.

Se o seu aparelho for compatível com a tecnologia NFC, aproxime-o da catraca do local e já entre na Cidade do Rock. Quem não tiver NFC, terá à disposição um QR Code para aproximar a câmera do celular.