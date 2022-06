Robert Pattinson é eleito o 'homem mais bonito do mundo'; Henry Cavill fica em segundo e web reage

O ator Robert Pattinson, de 33 anos, é considerado o "homem mais bonito do mundo" ainda vivo e o mais próximo de ser "perfeito", segundo a ciência. O resultado foi alcançado após a execução de um método de mapeamento que compara características faciais com o "Golden Ratio", padrão de beleza dos gregos.

Conforme o portal Bright Side, o cirurgião plástico Julian de Silva também incluiu no teste fotos de grandes galãs de Hollywood, como Henry Cavil, Bradley Cooper, Brad Pitt, que ficaram atrás do astro de "Crepúsculo".

O método concluiu que Pattinson tem o rosto e os detalhes faciais mais perfeitos, tendo 92,15% de olhos, nariz e queixo com as melhores características.

Henry Cavill, o "Superman", é o segundo homem mais bonito do mundo com 91,64%. Bradley Cooper, de "A Star is Born", aparece em terceiro e Brad Pitt ficou em quarto, seguido por George Clooney.

Ainda no Top 10, figuram ugh Jackman, David Beckham, Idris Elba, Kanye West e Ryan Gosling.

Reações

O embate ‘Batman vs Superman’ rendeu uma série de manifestações nas redes sociais. Internautas questionaram os resultados do estudo, enquanto outros enalteceram o 1º lugar de Pattinson.