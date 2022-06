Ex-miss morre aos 27 anos após complicações de cirurgia de amigdalite

Gleycy Correia, a ex-miss Brasil Continentes Unidos de 2018, morreu aos 27 anos nesta segunda-feira (20). A modelo estava em coma após sofrer complicações de uma cirurgia de amigdalite.

Ela estava internada em um hospital da cidade de Macaé, no interior do Rio de Janeiro. A jovem ficou cerca de dois meses hospitalizada, apesar de o procedimento ser considerado simples. As informações são do jornal Metrópoles.

O pastor Jak Abreu e amigos da modelo fizeram correntes de oração durante o período delicado em que Gleycy estava em coma.

“Deus escolheu esse dia para recolher a nossa princesa! Sabemos que a saudade será imensa! Mas ela agora estará alegrando o céu com seu sorriso! A todos que oraram o nosso muito obrigado! Que o Senhor recompense cada oração de amor e todos esses dias juntos! Ela cumpriu seu propósito e deixou seu legado de amor em nós!”, escreveu o pastor em uma publicação no Instagram.

A causa da morte da modelo ainda não foi divulgada. O enterro será realizado na manhã da próxima terça-feira (21).