Relembre artistas que têm diagnóstico de esclerose múltipla

A esclerose múltipla é uma doença crônica, autoimune, que provoca lesões cerebrais e musculares e que afeta, principalmente, mulheres entre 20 e 40 anos de idade. No Brasil, a estimativa do Ministério da Saúde é de que cerca de 35 mil pessoas convivam, atualmente, com a patologia.

Recentemente, à revista Veja, quem revelou ter sido diagnosticada com a doença foi a atriz Guta Stresser, 49, a Bebel da série global ‘A Grande Família’. Antes dela, outra artista global que chamou atenção para a doença ao compartilhar o diagnóstico — que data de 2000 — foi a atriz e humorista Cláudia Rodrigues, estrela de séries como ‘Zorra Total’ e ‘Sai de Baixo’.

Nove anos depois de Cláudia, a doença foi descoberta também pela atriz Ana Beatriz Nogueira, que atuou em novelas como ‘Um Lugar ao Sol’, ‘A Vida da Gente’, ‘Além do Tempo’ e ‘Caminho das Índias’. Foi durante as gravações desta última, inclusive, que ela soube.

“Aquele vinha sendo um dos anos mais felizes da minha vida, em todos os departamentos. E recebi o diagnóstico. Até entender que berimbau não é flauta, você sofre. Foi um sofrimento por falta de informação. As pessoas se assustam com o nome, mas esclerose quer dizer inflamação. É uma doença cognitiva”, disse Ana Beatriz, em entrevista ao jornal O Globo.

Além das atrizes globais, outras artistas estrangeiras — e homens, também — já compartilharam diagnósticos de esclerose múltipla e relataram como é conviver com a doença. Veja, a seguir, quem são.

Quais são os outros artistas com diagnóstico de esclerose múltipla?

Christina Applegate

Em agosto de 2021, a atriz norte-americana Christina Applegate, estrela de filmes como ‘Tudo para ficar com ele’ e ‘O Casamento do meu melhor amigo’, foi às redes sociais compartilhar com seus seguidores que havia recebido o diagnóstico de esclerose múltipla.

Legenda: Christina Applegate compartilhou em 2021 que convive com esclerose múltipla. Foto: Shutterstock

“Tem sido uma jornada estranha. Mas tenho sido muito apoiada por pessoas que conheço que também têm essa condição. Tem sido um caminho difícil. Mas, como todos sabemos, a estrada continua. A menos que algum idiota a bloqueie”, escreveu a atriz no Twitter.

Christina decidiu se manter afastada da mídia e pouco fala sobre a doença. No entanto, no último dia 19 de maio, ela compartilhou que sentia dificuldade para dormir devido à esclerose. “Está tarde. Às vezes eu não durmo. EM [esclerose múltipla] é estranho assim”.

Selma Blair

A atriz Selma Blair, que contracenou com Christina Applegate em ‘Tudo para ficar com ele’ e estrelou sucessos como ‘Hellboy’ e ‘Legalmente Loira’, foi diagnosticada com a doença auto degenerativa em 2018.

Legenda: Selma Blair gravou documentário sobre a rotina com esclerose múltipla. Foto: Shutterstock

Ela chegou, inclusive, a gravar um documentário, o ‘Introducing, Selma Blair’, para compartilhar a convivência com a esclerose e o tratamento que fez com células-tronco.

Jack Osbourne

Jack, filho de Ozzy Osbourne, foi diagnosticado aos 28 anos, após o nascimento de sua filha, Pearl. Ele falou sobre o assunto pela primeira vez em 2012, em entrevista à revista People.

Legenda: Jack Osbourne é filho do músico Ozzy Osbourne. Foto: Shutterstock

Ele disse, à época, ter ficado “irritado e frustrado” quando soube. E compartilhou, também, que só percebeu que algo estava errado após perder quase 80% da visão do olho direito.

Jamie-Lynn Sigler

Jamie-Lynn Sigler, atriz de ‘Família Sopranos’, da HBO, revelou aos 35 anos de idade, à revista People, que convive com esclerose múltipla desde os 19.

Legenda: Jamie-Lynn Sigler é uma das estrelas de ‘Família Sopranos’. Foto: Shutterstock

Quando compartilhou sua situação de saúde, em 2016, a atriz comentou que os sintomas começaram a piorar na última década, impedindo que ela corresse ou fizesse percursos longos a pé, sem descanso. Porém, atualmente, ela mantém uma vida agitada e saudável.

Joan Didion

A escritora Joan Didion foi diagnosticada em 1972. À época, ela se queixava de longos períodos de cegueira nos dois olhos. Ela morreu no ano passado, aos 87 anos, por complicações da doença de Parkinson.

Legenda: Joan Didion faleceu no ano passado por complicações da doença de Parkinson. Foto: Reprodução/UOL

Alan e David Osmond

Pai e filho, Alan e David Osmond foram diagnosticados com esclerose múltipla. Ambos, porém, não deixam se abater pela doença.

Legenda: Alan e David Osmond são pai e filho. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Alan tem uma versão rara da esclerose, progressiva, e teve de parar sua carreira de músico devido aos sintomas. David tem a forma mais comum. Seus sintomas principais são perda de visão e dor no corpo.