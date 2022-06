Modelo grávida de Jô diz que não teve mais contato com jogador desde revelação polêmica

A influenciadora e modelo Maiára Quiderolly revelou, em publicação no Instagram, que não teve mais contato com o jogador Jô desde o anúncio de que está esperando um filho dele. Segundo ela, apesar da falta de contato, a relação pode ser de amizade "pelo bem da criança".

"Não nos falamos mais desde que falei que ele era o pai. Mas se ele se arrepender, quiser ser pai e termos uma relação de amizade para o bem da criança, eu estou totalmente aberta", disse em resposta aos seguidores.

O nome de Maiára virou assunto nas últimas semanas após a revelação sobre o caso extra-conjugal vivido pelo jogador. Jô chegou a negar que era o pai da criança, mas logo a situação veio à tona.

Fora do casamento

No mesmo vídeo publicado no domingo (19), Maiára também afirmou que não faria mais declarações negativas sobre a conduta de Jô.

"É hipocrisia da minha parte julgá-lo pelos erros dele, sendo que eu também errei. Deixa no tempo dele. Não consigo acreditar que ele seja uma má pessoa. O tempo é o caminho de tudo, vai dizer como as coisas serão", disse.

Legenda: Maiára Quiderolly usou as redes sociais para falar da situação com o filho Foto: reprodução/Instagram

Ao completar o assunto, Maiára ainda afirmou que reconhece o erro de ter se envolvido com Jô, pontuando que deve aprender com a situação.

"Não posso me arrepender de algo que não dá para voltar atrás. Meu filho está vindo e quero ser a melhor pessoa para ele e estar do lado dele", completou.

Diante da situação, a agora ex-mulher do jogador declarou que não seguirá no casamento com ele. Claudia Silva ainda revelou que mais um filho do atleta não era surpresa, já que ele possui cinco fora do casamento.