Robert de Niro tem casa invadida por mulher que buscava roubar presentes de Natal

A casa de Robert de Niro, 79 anos, foi palco de uma ocorrência inusitada, na madrugada desta segunda-feira (19). Conforme o g1, uma mulher foi presa após invadir a residência do ator para roubar presentes de natal. Identificada como Shanice Aviles, de 30 anos, ela já estava sendo procurada por agentes policiais de Nova York.

Os presentes estavam embaixo da árvore de Natal de Robert e Shanice estava colocando as embalagens na bolsa quando a polícia chegou ao local. Ela já tinha sido presa outras vezes e acusada de roubo.

A polícia não sabia que era a casa do ator, entrando no espaço apenas para prender Shanice. No entanto, devido ao barulho, De Niro acordou.

Então, o ator de clássicos como 'Taxi Driver' e 'O Poderoso Chefão' estava dormindo no 2º andar, mas desceu as escadas e flagrou a cena. A assessoria dele ainda não se manifestou sobre o assunto.