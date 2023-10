Repórter Roberto Cabrini pausa entrevista e corre para se proteger após alerta de bomba

O repórter da Record TV, Roberto Cabrini, passou por uma situação bastante tensa na última quarta-feira (11), quando estava fazendo uma reportagem em Ascalão, cidade israelense próxima à Faixa de Gaza.

De acordo com o site F5, da Folha de S. Paulo, Cabrini deslocou-se até o local para falar com brasileiros que vivem em uma das regiões mais perigosas do país. Durante a entrevista, a brasileira Dora Chain, uma das residentes da cidade, explicava ao repórter que a manhã tinha começado tranquila, mas que estavam passando por dias “muito difíceis”.

Durante o bate-papo é possível ouvir o som da sirene indicando o risco de bombardeio na região. A conversa durou apenas 30 segundos até ser interrompida. “Vamos!” disse a brasileira, indicando para que Cabrini e o cinegrafista, Daniel Vicente, a seguissem.

Os três correram em direção às escadas de um prédio e aguardaram ali até que o som cessasse. Ao fundo, era possível ouvir o estrondo das explosões. “Não dá para se acostumar”, comentou Chain, que reside em Israel há 23 anos. “Mas, por outro lado, eu não saio daqui. Aqui é minha cidade, aqui é meu país".

Após o susto, o jornalista saiu em busca do local onde a bomba foi jogada e mostrou a destruição do local. A reportagem completa foi exibida no programa “Domingo Espetacular” ontem (15).