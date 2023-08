Repórter do ‘Mais Você’ descobre doença crônica após quadro no programa

A repórter do “Mais Você” Ju Massaoka falou nesta quarta-feira (23) de uma doença crônica que descobriu quando fez o quadro “Feed da Ana” para a atração, em setembro de 2022. Na ocasião, ela e Ana Maria Braga provaram botas de calça jeans, e a repórter sofreu para vestir o acessório.

Após o programa, Ju recebeu mensagem de pessoas dizendo que ela poderia sofrer de lipedema, doença crônica que causa acúmulo desproporcional de gordura em algumas partes do corpo, como pernas, braços, joelhos e coxas. Além de causar dor, a gordura não é eliminada por dietas.

Ju contou que procurou orientação de um cirurgião vascular, de um endocrinologista e também de seu próprio ginecologista, já que o lipedema também tem associação direta com a produção de hormônios, e confirmou o diagnóstico há cinco meses.

“Lipedema não tem cura, é uma doença crônica. A boa notícia é que não é fatal, dá para conviver com a doença a vida toda. Por outro lado, tem como eliminar as células afetadas e o excesso de pele com cirurgia plástica, uma lipoaspiração específica para o lipedema”, relatou.

A jornalista ainda conversou no programa com a ex-paquita e assessora da Xuxa, Tati Maranhão, que também sofre com a doença. Ela contou que procurou a ajuda de um profissional para entender sobre sua condição e adaptar seus hábitos para conviver com o lipedema.