Remake da novela 'Renascer' tem primeiras cenas divulgadas pela Globo; veja vídeo

O remake da novela "Renascer" teve as primeiras cenas reveladas na noite desta quinta-feira (19), em meio a um evento de lançamento das novidades da programação da TV Globo em 2024, e virou assunto nas redes sociais. A trama, um dos clássicos da dramaturgia brasileira, foi reescrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, e terá Humberto Carrão e Marcos Palmeira no elenco.

As gravações da novela começaram ainda neste mês, em Ilhéus, na Bahia, com a primeira fase de duas previstas já pronta para estrear em meados do próximo ano.

Veja as primeiras imagens:

"Renascer" conta a história de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira), vivido pelo próprio Marcos e por Antônio Fagundes na história original. Ele é definido como um homem obstinado e destemido, que carrega a coragem e a vontade de se tornar alguém na vida, mas que tem uma relação difícil com o filho caçula, João Pedro (Juan Paiva), desde o nascimento dele.

Zé Inocêncio culpa o filho pela morte da mãe da criança, Mariana (Duda Santos), a quem o protagonista define como "o amor da vida". A relação entre os dois colide ainda mais quando ambos se apaixonam pela misteriosa Mariana (Theresa Fonseca).

Legenda: Juan Paiva será João Pedro, o filho caçula de José Inocêncio (Marcos Palmeira) Foto: divulgação/TV Globo

"'Renascer' pisa em um Brasil mais profundo de forma mais potente. Assim como 'Pantanal', são obras épicas, atemporais e que estão na memória afetiva do público e da televisão, e que agora temos a possibilidade de trazê-las para os dias de hoje. Porque o tempo escreve com a gente. E os valores foram muito ressignificados de 30 anos para cá. Isso determina a maneira como abordar e tratar as narrativas e de como se traduz aquela cena ou dramaturgia para os dias atuais. Ter essa chance de novo é mais um presente que o destino me reservou", disse Bruno Luperi.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que ele fica responsável por adaptar uma obra de sucesso do avô. Bruno também encabeçou "Pantanal", aclamada em 2022 e responsável por picos de audiência na TV aberta na época de exibição.

A nova versão ainda traz nomes como Antonio Calloni, Vladimir Brichta, Juliana Paes, Irandhir Santos, Enrique Diaz, Jackson Antunes, Adanilo, Matheus Nachtergaele, Fabio Lago, Maria Fernanda Cândido e Chico Diaz.