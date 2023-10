Conheça a atriz Theresa Fonseca, protagonista do remake de 'Renascer'

Com estreia marcada para janeiro de 2024, o remake de "Renascer" vem gerando curiosidades nos noveleiros de plantão. Os personagens já ganharam um novo rosto e entre eles, está Theresa Fonseca, escalada para interpretar Mariana.

Na versão original, Mariana foi vivida por Adriana Esteves. Iniciando a carreira, Adriana recebeu uma chuva de críticas, na época, pela atuação, chegando até a ficar anos afastada da televisão por conta de uma depressão.

Veja também

Conheça Theresa Fonseca

Theresa Fonseca é uma jovem atriz, de 25 anos. No currículo, possui apenas uma novela: "Mar do Sertão". Na trama, a atriz interpretou Labibe, filha de árabes que se apaixona por um príncipe, Maruan (Pedro Lamin), sheik que se passa por um pobre na fictícia cidade de Canta Pedra.

Natural de São Paulo, Theresa compartilha nas redes sociais momentos com os amigos e algumas viagens ao redor do mundo. Antes de iniciar no meio artístico, prestou vestibular para Direito, mas acabou se formando em Publicidade e Propaganda.

Antes de começar na TV aberta, Theresa participou da série "Todxs Nós" (2020), da HBO. Após "Mar do Sertão", conquistou um papel em "Guerreiros do Sol", novela produzida pela Globoplay para 2024. Sua personagem se chama Aldezira. A trama faz referência à história de Maria Bonita e Lampião.

Theresa irá contracenar com Marcos Palmeira, escalado para ser José Inocêncio. Na trama, Mariana é neta de Belarmino, interpretado agora por Fábio Assunção.

Veja as primeiras imagens da novela:

"Renascer" conta a história de José Inocêncio, um fazendeiro produtor de cacau, obstinado e destemido, que carrega a coragem e a vontade de se tornar alguém na vida, mas que tem uma relação difícil com o filho caçula, João Pedro (Juan Paiva), desde o nascimento dele.

Zé Inocêncio culpa o filho pela morte da mãe da criança, Maria Santa (Duda Santos). A relação entre os dois colide ainda mais quando ambos se apaixonam pela personagem de Theresa Fonseca.

A nova versão ainda traz nomes como Antonio Calloni, Vladimir Brichta, Juliana Paes, Irandhir Santos, Enrique Diaz, Jackson Antunes, Adanilo, Matheus Nachtergaele, Fabio Lago, Maria Fernanda Cândido e Chico Diaz.