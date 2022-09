Reação de Eliezer em anúncio do bebê com Viih Tube vira piada e viraliza

A reação de Eliezer Neto, 31, com o anúncio do bebê da influenciadora digital Viih Tube chamou atenção das redes sociais. O assunto ganhou diferentes memes na terça-feira (20).

O empresário virou piada por se mostrar indiferente com a notícia de gravidez, enquanto Viih Tube contava a novidade com sorrisos.

No Twitter, por exemplo, termo "reação do Eliezer" rapidamente ganhou os assuntos mais comentados com recortes das expressões faciais do ex-brother no vídeo ao lado de Viih Tube.

Veja tweets sobre Eliezer:

Anúncio de gravidez nas redes sociais

Viih Tube, de 22 anos, anunciou a gravidez em vídeo no canal do YouTube ao lado de ex-BBB Eliezer. O casal assumiu relacionamento em agosto deste ano, mas tinham um relacionamento "sem rótulos" desde junho.

"É uma notícia muito boa, uma notícia que muda tudo pra sempre. Conta logo, vai", começou Eliezer no vídeo. "Gente, eu tô grávida. Estamos grávidos", contou a influenciadora digital.

A influenciadora declarou que esperou para contar a novidade aos fãs porque estava com anemia e esperando um "ok" de sua médica.