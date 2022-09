Quem saiu do Masterchef ontem? Veja como foram as provas desta terça (20)

O cozinheiro Marcelus foi o segundo eliminado do MasterChef Profissionais na noite dessa terça-feira (20). O competidor de Natal (RN), preparou um poboy, clássico lanche americano, com erros de execução, o que não agradou os jurados do reality culinário.

Na avaliação do chef Henrique Fogaça, o pão estava seco e não deu liga. "Precisava de 1 litro de água para descer. Ficou a desejar", disse.

Marcelus revelou ter sido a primeira vez que cozinhou pão na vida. "Queria ter tido vergonha na cara e ter estudado mais pão, para não ter tido uma primeira experiência aqui".

Legenda: Competidor foi o segundo eliminado do reality culinário Foto: Renato Pizzutto/Band

Provas

O chefe potiguar chegou a ser capitão de uma prova em trio. Contudo, também recebeu destaque negativo após preparar um menu degustação com rabanete.

Divididos em trios, os competidores receberam um ingrediente específico (quiabo, jiló ou rabanete). O grupo de Wilson, Ellen e Marília foi o vencedor.

As duas outras equipes foram para a prova de eliminação, que tinha o objetivo de fazer sanduíches famosos no mundo inteiro, desde o pão até o molho e um acompanhamento.