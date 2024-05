Quem saiu em A Grande Conquista? Vinigram é o terceiro eliminado da mansão com 19,79% dos votos

Vinigram foi eliminado durante a terceira Zona de Risco da mansão, nessa noite de quinta-feira (30), em A Grande Conquista 2, da Record TV. Com o menor percentual de votos do público, 19,79%, ele acabou saindo da atração, confirmando a previsão da enquete do Diário do Nordeste.

Com o resultado, Hadad e Lucas de Albú, que também estavam na berlinda com o conquisteiro, continuam no reality show.

Vinigram foi parar na zona de eliminação após ser indicado por Cel, que venceu a Prova da Virada e o escolheu para substituí-lo na berlinda.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Na noite de terça (28), os donos da mansão Hideo e Lucas de Albú não entraram em consenso. Na ocasião, o primeiro disse que cederia para o lado do segundo, já que não teve "fair play" e ele "joga sujo". Então, acabou indicando Cel para a terceira zona da fase da mansão do reality show.

Em seguida, os participantes tiveram que decidir qual dos donos deveria ir para a berlinda. Lucas de Albú recebeu mais votos e ocupou o segundo lugar.

Então, os conquisteiros indicaram quem da mansão deveria finalizar a versão preliminar da zona, e indicaram Hadad — que recebeu seis votos.

Por fim, a apresentadora Rachel Sheherazade anunciou que Bruno tinha o poder do programa do Faro e podia anular os votos de dois participantes. Ele, então, escolheu anular os votos de Guipa em Rambo e de Brenno em Kaio.

Nessa quarta-feira (29), Cel, Lucas de Albú e Hadad disputaram a Prova da Virada. O influenciador japonês levou a melhor na disputa, se livrou da berlinda e indicou Vinigram para seu lugar na zona.