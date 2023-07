Quem saiu do MasterChef ontem? Veja como foram as provas dessa terça (4)

Endrik foi o participante da 10ª temporada do MasterChef eliminado na noite dessa terça-feira (4). O pastor de 32 anos não atendeu as expectativas dos avaliadores ao reproduzir um prato com codorna do jurado Erick Jacquin.

Segundo o cozinheiro amador, devido ao esqueleto pequeno da ave, a etapa da desossa do animal foi a mais desafiadora.

"São ossos pequenos, delicados, que quebram e podem ficar no meio da carne, então demorei bastante. [...] Demorei tanto na desossa que a carne demorou para ir ao vapor, demorou para ir à frigideira, demorou para ir ao prato, e aí tudo foi corrido no final", justificou ao portal Band.

PROVAS DO PROGRAMA

Na primeira dinâmica da noite, os competidores foram responsável por prepararem um banquete de doces, com as opções mais populares nas festas de aniversário. Divididos em duas equipes, cada uma teve que entregar um bolo, 20 brigadeiros, 20 camafeus e 20 quindins.

Além de Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira, outros especialistas em confeitaria também avaliaram o trabalho dos participantes. São eles: Paulo Rocha, do Président; Brenda Freitas, do Maní; e Ale Sotero, do Mocotó; além de Salvador Ariel, da Le Cordon Bleu.

Dielen foi a capitã do time azul e Jucyléia do time vermelho. Assim, no primeiro grupo ficaram: Ana Carolina, Emanuel, Gizele, Seiji e Endrik. Já no segundo, Stephanie, Luma, Wilton, Ashanti e Leonardo.

Com doces elogiados, em destaque para o camafeu de açaí, Jucy venceu e levou o time para o mezanino.

Na prova de eliminação, os integrantes do time azul tiveram que preparar uma receita com codorna de Jacquin. Ana Carolina foi destaque positivo, enquanto Emanuel e Seiji os negativos e Endrik deixou o programa.