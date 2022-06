Quem saiu do Masterchef Brasil? Participantes duelam e molho é criticado por Jacquin

A dentista Mitiko foi a 3ª eliminada do reality show MasterChef Brasil na noite da última terça-feira (31). A saída aconteceu após uma aposta inusitada da então participante, que levou uma bronca do jurado Erick Jacquin após combinar peixe e geleia de morango.

"Comi coisa ruim na minha vida, mas isso aqui tá na lista de coisas de outro planeta. O cara que vai gostar disso aqui ainda não nasceu", delimitou Jacquin ao falar sobre o prato.

Durante o episódio, Mitiko já havia levado outra bronca, quando foi criticada por apresentar um molho de chocolate com filé mignon. Segundo os jurados, ela pecou no agridoce.

Ao falar sobre a eliminação, a dentista lamentou a saída e disse que não conseguiu mostrar o próprio potencial.

"A gente replicou muitos pratos em 3 episódios, alguns eu nunca tinha visto. Foi muita correria e nervosismo por ser tudo novo. Infelizmente não consegui mostrar quem eu sou", revelou.

Arrependida, Mitiko pontuou que se sentiu corajosa para arriscar no prato mesmo com o comentário de Jacquin. "Eu filtrei muito o comentário dele pois estava com coragem para fazer algo diferente. Pensei que ele estava falando por falar, então confiei na minha ideia", contou à Band.

Agora, como planos fora do programa, a dentista pontuou que irá focar na profissão em que se formou e deve continuar estudando culinária para aprimorar as habilidades.

Duelos da noite

O episódio de terça-feira mostrou os participantes com a tarefa de preparar um filé mignon, molho e acompanhamento. Mitiko foi desafiada por Melina e as duas tiveram que preparar um molho de chocolate.

Veja os outros duelos:

Rafael x Paraskevi - molho mostarda

Bruno x Edileide - molho poivre

Adílio x Larissa - molho choron

Lays x Jason - molho périgueux

Fernando x Renato - molho de gorgonzola

Daniel x Mário - molho béarnaise