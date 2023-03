Quem saiu do BBB 23? Gabriel Santana é o 11º eliminado com 56,45% dos votos

Gabriel Santana foi o 11º eliminado do BBB 23, na noite desta terça-feira (28). O brother deixou o reality com 56,45% dos votos, após disputar a preferência do público com Aline e Bruna.

O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Bruna recebeu 42,48% dos votos no Paredão.

Já Aline ficou com 1,07% dos votos.

Formação de paredão

O anjo da semana, Ricardo "Alface", era autoimune. Durante o discurso, o participante não sabia que estaria garantido por mais uma semana no reality e quase imunizou Domitila. "Quero poder dizer que quero colocar o nome de Domitila Barros no Top 10", disse ele. Alface foi impedido de dar o colar pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O principal indicado, sempre pela figura do Líder, foi Bruna Griphao. "Todas as pessoas precisam ir para o Paredão. Vou indicar direto a Bruna. Acredito que pro seja muito importante que ela participe dessa etapa também", justificou.

A votação aconteceu no confessionário entre os participantes. A mais votada acabou sendo Amanda, recebendo o total de cinco votos.

A cantora Marvvila ganhou, no sábado (25), a prova de "Soprobol" da Globoplay e pôde vetar o voto de algum outro brother. A sister tirou o direito de voto de Amanda.

Dona do Poder Curinga, Amanda devia escolher quem iria para o paredão entre os menos votados pela casa. Amanda enviou Gabriel Santana para a berlinda, que por sua vez, contragolpeou a ex-Rouge Aline.