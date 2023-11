Quem ganhou a Prova do Lampião em A Fazenda? Veja como foi disputa neste domingo (26)

Wl Guimarães foi o vencedor da décima Prova de Fogo de "A Fazenda 2023", realizada neste domingo (26). Com a vitória, o influenciador carioca detém os poderes do lampião e poderá influenciar diretamente na formação da próxima roça.

Ele disputou o benefício com Radamés e Nadja. Os competidores contaram com a ajuda de outras pessoas. Yuri foi o responsável por jogar com WL e vencer a disputa.

A dinâmica do reality da TV Record já gerava expectativa nos participantes desde o início da tarde, quando o agora ganhador debateu com Lily Nobre, Yuri Meirelles e Tonzão Chagas os caminhos para fugir da Baia e, consequentemente, da Roça.

Uma das alternativas do grupo que debateu estratégias seria diversificar os grupos na prova. "Vamos com tudo", exclamaram. "Não tem jeito, é nós por nós”, completou Yuri.

Antes de ser realizada, a apresentadora Adriane Galisteu, que comanda a atração, revelou para os confinados o atributo que o público escolheu esta semana. A audiência concedeu o direito de multiplicar por dois o total de votos recebidos por um dos peões.