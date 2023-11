Alicia X e Lucas Souza falam sobre A Fazenda no Hora do Faro neste domingo (26); veja horário

A “Hora do Faro” vai ao ar neste domingo (26), às 15h30, após “Cine Maior”, na Record TV. O programa, comandado pelo apresentador Rodrigo Faro, contará a história do Wallace Fly, um morador do Rio de Janeiro que há 23 anos vende doces finos usando uma estratégia de marketing impactante.

Além disso, a influenciadora digital Alicia X — eliminada desta semana da “A Fazenda” — estará no quadro “Última Chance”, que contará, também, com uma atividade na sede do reality show.

Quem também estará no quadro é o coach de finanças Lucas Souza, que pediu para deixar o reality nesta última semana.

QUE HORAS COMEÇA 'HORA DO FARO' HOJE?

Sob o comando de Rodrigo Faro, o programa 'Hora do Faro' vai ao ar aos domingos a partir de 15h30, na Record TV.