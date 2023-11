Lucas Souza nega que pediu Jaqueline em namoro para não ser eliminado de 'A Fazenda'

Nesta sexta-feira (24), o jornalista Chico Barney afirmou que o ex-participante de "A Fazenda" 15, Lucas Souza, confessou que o pedido de namoro para Jaqueline durante o reality show foi uma estratégia para não ser eliminado. No entanto, o ex-peão negou a informação através das redes sociais.

O momento relatado pelo jornalista teria acontecido durante a gravação do programa "Hora do Faro", apresentado por Rodrigo Faro e exibido na Record TV aos domingos. Através do X (antigo Twitter), a equipe de Lucas negou.

Veja também

"O Lucas respondeu a mesma coisa que ele já tinha falado diversas vezes dentro do programa. Ele realmente achava que iria sair naquela roça e queria sair namorando a Jaque. Para que ela ficasse segura em relação ao que eles estavam vivendo lá dentro!!! Ele é responsável pelo que fala e não pelo o que as pessoas entendem", escreveu a equipe.

Em seguida, o ex-peão publicou um vídeo comentando o caso. "Gente, só pra esclarecer: o Chico Barney teve uma interpretação completamente errada sobre uma fala que eu tive no programa do Faro", afirmou. "Eu quis falar que eu queria pedir a Jaqueline em namoro porque eu tinha certeza que eu iria sair do programa e eu queria sair comprometido, tendo um compromisso com ela", declarou.

Veja o pronunciamento: