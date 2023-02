Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje (4) no BBB 23

Depois de uma festa agitada, é hora de os participantes do 'Big Brother Brasil' disputarem a Prova do Anjo. Os brothers e as sisters foram chamados para se preparar para a prova por volta de 13h deste sábado (4).

No momento, alguns dos confinados estão na sala, aguardando as instruções do apresentador Tadeu Schmidt.

Qual o poder do anjo?

O anjo da semana tem o direito de imunizar uma pessoa e impedir que ela seja uma opção para ir ao Paredão. Além disso, o brother ou a sister deve escolher duas pessoas para o Castigo do Monstro da semana. Quem está no VIP vai direto para a xepa e cada um perde uma quantidade determinada de estalecas.

O anjo também ganha um almoço especial no domingo, além de poder ver um vídeo enviado pela família.

Como vai ser a dinâmica dessa semana?

Neste domingo (5), o anjo da semana vai imunizar um participante e o líder, Gustavo, vai indicar outro para ir à berlinda.

Desta vez, o Poder Curinga, conquistado por Paula, permitirá à jogadora escolher um entre os dois participantes indicados por quem atender ao Big Fone na noite deste sábado (4) para ir ao Paredão.

A partir disso, o indicado pelo Big Fone, confirmado pelo Poder Curinga, dará um contragolpe. Porém, não poderá ser em quem atendeu ao Big Fone, nem em quem comprou o Poder Curinga.

A votação da Casa vai ser de forma individual, no confessionário. Na prova Bate-Volta, o perdedor vai ao Paredão. O resultado da eliminação será divulgado na terça-feira (7). Além disso, o líder da 3ª semana terá direito a um veto na Prova do Líder da 4ª semana e os dois sobreviventes do Paredão também poderão escolher um participante, cada, para vetar.