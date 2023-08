Quem foi eliminado do MasterChef? Veja como foram as provas do programa nessa terça (29)

Emanuel foi o participante eliminado no episódio dessa terça-feira (29) do MasterChef. O cozinheiro amador e os demais competidores tiveram que criar um prato com ingredientes da cesta de repescagem, e ele acabou entregando uma receita avaliada como insossa e sem sabor.

A saída do pernambucano foi uma surpresa para o trio de jurados do programa, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira, que revelaram acreditarem que ele chegaria na final da atração.

"A Helena me via na final, o Rodrigo me via na final, mas eu não me via", confessou Emanuel em entrevista ao portal Band. "A gente está aqui muito imerso na competição, muito fechado, e por vezes a gente deixa de ver as arestas", completou.

Durante a trajetória no reality show culinário, Emanuel, que é vegetariano, se desafiou e cozinhou diversos pratos com carne.

PROVAS DO PROGRAMA

No primeiro desafio da noite, os participantes foram desafiados a preparar um menu completo — entrada, prato principal e sobremesa — usando cacau e derivados. Na ocasião, além do trio de jurados, o chocolatier Alê Costa também integrou a bancada de avaliação.

As opções criadas por Luma foram escolhidas como as melhores, rendendo a ela um pin dourado e a primeira no top 5 da 10ª temporada do Masterchef.

Em seguida, Ana Carolina, Danilo, Emanuel, Jucy e Wilton disputaram a prova de eliminação, em que tiveram que preparar receitas com os ingredientes da cesta de repescagem. Cada um pôde escolher um único item livre do mercado.

Wilton fez o melhor prato do desafio, e recebeu um pin dourado. Com ele, subiram também ao mezanino Danilo e Jucy. Ana Carolina e Emanuel ficaram entre os piores. A preparação do pernambucano, avaliada pelos jurados como sem sabor e insossa, acabou o eliminado.