Azzy, de 'Vai na Fé', acusa ex-marido Ryan Realcria de agressões físicas e psicológicas

A rapper Azzy, que viveu a personagem Ivy na novela da Globo “Vai na Fé”, acusou o ex-marido, o músico Ryan Realcria, de agressão. Nesta terça-feira (29), ela usou as redes sociais para falar sobre o assunto.

Azzy disse em uma live do Instagram que viveu um relacionamento abusivo. “Se tem uma coisa que eu me arrependo amargamente é de nunca ter feito um boletim de ocorrência. Se eu tivesse feito, eu não precisaria falar sobre isso”, desabafou.

Já nos Stories, a atriz publicou imagens nas quais aparece machucada em várias partes do corpo. “Final do ano passado, eu já estava gravando a novela. Perdi um filho dele, e, no mesmo dia, ele me agrediu”. A artista ainda mostrou aos seguidores prints em que o cantor aparece supostamente com outra mulher em uma festa. “Traída e exposta para toda a internet ver. Onde estava sua preocupação com exposição?”, questionou.

Veja foto

Legenda: Azzy publicou fotos das agressões nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

“É muito desgostoso saber que você é um cara com quem eu tive uma criança incrível, que não merece passar por nada disso”, disse ainda a rapper.

Pronunciamento

Após as acusações, Ryan Realcria usou sua conta no Instagram para rebater Azzy. Ele disse ter sido agredido pela atriz e relatou que a artista bate na própria filha. "Sempre partia para cima de mim para me bater. Sempre se fazendo de vítima. Por isso que a Globo te contratou, você é uma ótima atriz".

Legenda: Ryan Realcria rebateu as acusações de Azzy Foto: Reprodução/Instagram

“Eu estou tendo que parar as coisas da minha vida para dar satisfação da minha vida pessoal para vocês. Para quem não sabe, a nossa guarda é compartilhada. Toda vez que minha filha vem da casa dela, ela vem machucada. Foi só eu assumir outro relacionamento que ela começou com essa guerra de toda hora, do nada, querer falar de mim na internet. Ao ponto de chegar até a mandar mensagem para a minha mulher e ficar tentando criar rivalidade com ela, a troco de nada”, acrescentou ainda ele.