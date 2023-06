Quem foi eliminado da Dança dos Famosos hoje, domingo (4)

As duplas Heloísa Perissé e Hugo Frade e DG e Aline Ramos foram eliminadas, neste domingo (4), do quadro a Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Os competidores dançaram salsa. Neste domingo, o júri artístico foi composto pela jornalista Renata Lo Prete e pelo ator Eduardo Sterblitch. Já o júri técnico segue formado por Ana Botafogo, Zebrinha e Carlinho de Jesus.

Dos cinco casais que disputaram a prova, somente os três com as melhores notas foram classificados para a próxima fase, que ocorrerá no próximo domingo (11). Os classificados foram: Priscila Fantin e Rolon Ho, Belo e Camila Lobo e Rafa Kalimann e Fernando Perrotti.

Veja como ficou a classificação deste domingo (4)

1º lugar —Priscila Fantin e Rolon Ho

Renata Lo Prete: 10

Eduardo Sterblitch: 10

Carlinhos de Jesus: 9,6

Ana Botafogo: 9,6

Zebrinha: 9,6

Nota da plateia: 10

Nota geral: 58,8

2º lugar — Belo e Camila Lobo

Renata Lo Prete: 10

Eduardo Sterblitch: 10

Carlinhos de Jesus: 9,5

Ana Botafogo: 9,5

Zebrinha: 9,6

Nota da plateia: 10

Nota geral: 58,6

3º lugar — Rafa Kalimann e Fernando Perrotti

Renata Lo Prete: 10

Eduardo Sterblitch: 10

Carlinhos de Jesus: 9,6

Ana Botafogo: 9,6

Zebrinha: 9,5

Nota da plateia: 9,9

Nota geral: 58,6

4º lugar - Douglas Silva (DG) e Aline Ramos (eliminados)

Renata Lo Prete: 10

Eduardo Sterblitch: 10

Carlinhos de Jesus: 9,4

Ana Botafogo: 9,5

Zebrinha: 9,5

Nota da plateia: 9,9

Nota geral: 58,3

5º lugar - HeloÍsa Périssé e Hugo Frade (eliminados)