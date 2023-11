Quem está na roça? Veja como foi votação de 'A Fazenda' nesta terça (22)

Cezar Black, Shay, André Gonçalves e Alícia X estão na versão preliminar da nona roça de "A Fazenda" 2023. A zona de eliminação começou a ser formada na noite de terça-feira (21) em meio a ânimos exaltados, com direito a entrada dos ninjas para garantir a segurança de todos que estavam no estúdio, após o ex-BBB e Lucas Souza brigarem.

Com exceção de André, que foi vetado, um dos demais competidores pode se livrar ao vencer a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (22). Com o resultado da dinâmica pela posição de todo-poderoso, a berlinda estará finalizada e o público poderá escolher quem deve continuar no jogo. Um dos participantes deixa o reality show no ao vivo de quinta-feira (23).

INDICAÇÃO DO FAZENDEIRA

Jaquelline iniciou o discurso se desculpando por quebrar uma cadeira durante a discussão entre Black e Lucas, na segunda-feira (20). Em seguida, ela indicou o ex-BBB para o primeiro banco da zona de eliminação.

Durante a berlinda, a apresentadora Adriane Galisteu explicou que, diferente dos casos anteriores, somente a fazendeira seria punida por quebrar o assento.

"A produção decidiu que a sua indicação será respeitada, mas você não está mais imune na formação da roça de hoje", revelou.

Votação e poder da chama laranja

A lampiã da semana, Lily Nobre, ficou com o poder da chama branca, e entregou o da chama laranja para Yuri. Com ele, o peão escolheu uma pessoa da baia para ser votada normalmente. Ele indicou Alícia X.

Tonzão votou em Shay;

WL votou em Shay;

Alicia X votou em Lily;

Nadja Pessoa votou em Jaquelline;

Lily votou em Shay;

Kally votou em Jaquelline;

Shay votou em Jaquelline;

Márcia Fu votou em Shay;

Lucas votou em Shay;

Yuri votou em Shay;

André votou em Shay;

Radamés votou em Jaquelline;

Cezar Black votou em Jaquelline.

Shay foi o mais votado da casa, ao receber sete indicações.

Resta um e poder da chama branca

Por ser o mais votado, Shay pôde escolher puxar André da baia. Em seguida, começou o resta um e Radamés sobrou, sendo enviado para o último banco da roça. Na ocasião, ele vetou André de participar da Prova do Fazendeiro.

No entanto, ainda faltava Lily usar o poder da chama laranja, que permitia ela trocar o quarto roceiro por um peão que ainda não havia ido para a roça. Ela tirou Radamés e colocou Alícia X.