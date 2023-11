Morre Elaine Santos, jornalista da Canção Nova, aos 38 anos; apresentadora estava grávida

A jornalista Elaine Santos morreu, nesta terça-feira (21), aos 38 anos, vítima de uma pneumonia e infecção generalizada. Ela estava grávida de 23 semanas e o bebê que esperava também faleceu.

De acordo com a Canção Nova, emissora em que trabalhava há 15 anos, a apresentadora precisou ser internada, na manhã de segunda-feira (20), em um hospital de Lorena (SP). No entanto, ela não resistiu à insuficiência respiratória, que ocorreu como complicação de seu quadro de saúde, e faleceu nesta terça.

A jornalista deixa um filho de um ano e oito meses, Léo, e o marido, Fernando Carvalho. “Hoje Elaine completou o bom combate e deixou uma lacuna imensa em nossas vidas e em nossa redação”, destacou o comunicado emitido pelo Jornalismo da Canção Nova.

De acordo com a Vanguarda TV, filial da Globo no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, o corpo de Elaine e do bebê estão sendo velados na casa da família em Guaratinguetá. O sepultamento será na quarta-feira (22), às 10h.

Comoção

No perfil da emissora, os seguidores se mostraram chocados e tristes com a partida de uma jovem, "talentosa e cheia de vida". "Meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus na sua infinita misericórdia conforte a todos", explanou um internauta. "Que triste para nós não a ver mais trazendo as boas notícias para nós. Gostava muito de acompanhar seu trabalho, sempre tão linda e amável", comentou outra pessoa. "Obrigada, Elaine, pelo seu amor pela vida, pela verdade, pela família, pelo cuidado zeloso em suas entrevistas e matérias, pelas vezes que pudemos gravar, pelo seu amor à Canção Nova", disse outro.