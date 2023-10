Quem era Ricardo Merini, ator e modelo encontrado morto em SP

A morte do ator e modelo Ricardo Merini, de 37 anos, foi confirmada no sábado (28). O artista estava desaparecido em São Paulo há uma semana e foi encontrado próximo a um viaduto no centro da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, a morte teria ocorrido por traumatismo craniano.

Nascido em Rio do Sul, município de Santa Catarina, Merini iniciou a carreira de modelo no início dos anos 2000, em São Paulo, após participar de um concurso de beleza. Ainda no início da carreira, ele se mudou para Nova York, nos Estados Unidos.

Ao longo da carreira de modelo, Merini participou do calendário de moda internacional e trabalhou para importantes marcas internacionais.

O artista também se dedicou a carreira de atuação. Ele participou do elenco da peça Terror e Miséria no Terceiro Reich (2012) e na websérie Halls Sensação que Inspira (2014). Merini também esteve presente em três curtas-metragens: “Noite na Taverna” (2015), “Asco” (2015) e “O Coração do Príncipe” (2014).

Ao G1, uma amiga de infância do ator afirmou que ele era muito querido por todos. "Simpatia de pessoa, um amor. Uma pessoa do bem mesmo. Muito do bem", afirmou.

O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e ainda não há atualizações sobre como aconteceu a morte do artista.