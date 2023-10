Desaparecido há uma semana, corpo do ator Ricardo Merini é encontrado em São Paulo

Após uma semana de desaparecimento, o corpo do ator e modelo Ricardo Merini, de 37 anos, foi identificado neste sábado (28) pela Polícia Civil de São Paulo. Ele havia sido encontrado no dia 22 de outubro, mas estava sem identificação.

A família criticou a demora para ser chamada para realizar o reconhecimento, o que ocorreu apenas neste sábado. Antes, o Instituto Médico Legal tentou fazer a identificação por meio da coleta das impressões digitais. As informações são do g1.

Segundo o boletim de ocorrência, a morte teria ocorrido por traumatismo craniano. O corpo foi encontrado próximo a um viaduto no centro de São Paulo.

Vídeo mostra últimos momentos

Imagens gravadas na noite do dia 21 de outubro mostram os últimos momentos do ator antes do desaparecimento. A filmagem foi obtida por amigos do artista, que se uniram para tentar auxiliar nas investigações do caso. O grupo, inclusive, chegou a reconstituir o percurso que Ricardo teria usado para ir até a casa de um amigo, com quem deveria ter se encontrado na noite em que desapareceu.

Além das imagens, o celular do artista havia sido localizado pela polícia em uma localidade na Zona Oeste de São Paulo, a cerca de 14 km do apartamento do ator.

Quem é Ricardo Merini?

No início dos anos 2000, Ricardo Merini começou a trabalhar como modelo após participar de um concurso de beleza. Três meses após ingressar na carreira, em São Paulo, ele se mudou para Nova York, nos Estados Unidos.

Como modelo, participou do calendário de moda internacional, fez trabalhos para importantes marcas e também foi um rosto exclusivo de uma famosa grife italiana. Nas redes sociais, Ricardo compartilha fotos de seus trabalhos por meio de selfies, ensaios fotográficos e bastidores.

Apesar do sucesso como modelo, ele fez sua formação em teatro, cinema e audiovisual pela Escola Célia Helena. Contudo, apesar de não ter feitos trabalho na televisão, ele esteve no elenco da peça Terror e Miséria no Terceiro Reich (2012) e na websérie Halls Sensação que Inspira (2014).

Após a participação na webserie, ele participou de três curtas-metragens — “Noite na Taverna” (2015), “Asco” (2015) e “O Coração do Príncipe” (2014).