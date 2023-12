Quem é Gustavo Tubarão, eleito 'Criador do Ano' no TikTok Awards 2023? Veja todos ganhadores

O influenciador Gustavo Tubarão foi o vencedor da categoria Criador do Ano no TikTok Awards 2023. O evento, realizado nessa terça-feira (12) em São Paulo, premiou os criadores de conteúdo da plataforma que mais se destacaram ao longo deste ano.

Com mais de 10,8 milhões de seguidores na plataforma, o mineiro ficou famoso ao mostrar a própria rotina na roça, o contato com os animais e os amigos na cidade de Cana Verde, no Sul de Minas. As informações são da CNN e do Estado de Minas.

A carreira de criador de conteúdo começou no YouTube, em 2017. Na época, ele já apostava na temática caipira, mesmo não acreditando que poderia fazer sucesso, já que não conhecia outro youtuber que fizesse o mesmo.

"Comecei a gravar em 2017, no YouTube, imitando um sotaque paulista. Para você ter noção, quando vim para BH sofria bullying por causa do meu sotaque, porque meu sotaque é diferente da capital, né? E nunca deu certo. E aí pensei em mostrar que era da roça. Mas nunca tinha visto ninguém da roça influenciador, eu não me identificava com ninguém, eu pensei que era um erro meu [produzir conteúdo sobre a roça]. Pensei que ninguém ia gostar”, relembrou em entrevista ao jornal Estado de Minas, em outubro deste ano.

Com o tempo, o influenciador passou a se sentir mais seguro nas redes sociais, então, começou a produzir o tipo de vídeo que mais gosta de fazer.

Gustavo Tubarão Criador de conteúdo Muita gente foi identificando, muita gente foi falando ‘nú, eu identifico demais com cê’, só do simples fato de ir na casa da avó, pedir bença, comer um pão de queijo, filmar meus bichos na roça, fazer vídeos de sotaque, muita gente se identificou porque meio que não tinha isso.”

Nessa terça-feira, o conteúdo caipira e simples de Gustavo Tubarão acabou desbancando os demais finalistas da principal categoria do TikTok Awards 2023, que tinha nomes como Malu Borges, Manual do Mundo, Luva de Pedreiro (Iran Ferreira), Vivi Cake, Xurrasco e outros.

A premiação foi transmitida ao vivo pelo próprio aplicativo e também pelo canal de televisão TNT.

As categorias foram premiadas conforme o resultado da votação aberta ao público.

Ganhadores do TikTok Awards 2023