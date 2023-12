Quebra de sigilo da Choquei e de outras páginas é solicitada após morte de Jéssica Canedo

O perfil 'Choquei' está sob investigação por suspeita de crime doloso e indução ao suicídio após a morte da jovem Jéssica Canedo. A página divulgou nas redes sociais uma fake news sobre um possível relacionamento amoroso entre ela e o influenciador Whindersson Nunes e, por conta disso, a quebra de sigilo de todos os perfis do veículo nas redes sociais foi requisitada.

O pedido foi solicitado pelo inquérito, segundo informações do delegado Felipe Monteiro, da Polícia Civil de Minas Gerais. Além da quebra de sigilo, outras páginas também serão ouvidas em meio ao processo.

Veja também

"Para dar prosseguimento à investigação, que avalia o crime doloso de indução ao suicídio, estamos aguardando a aprovação do pedido de quebra de sigilo das contas do veículo nas redes sociais. Também estamos avaliando quem serão as próximas pessoas interrogadas", afirmou o delegado em entrevista ao O Globo.

O depoimento de Raphael Souza, dono do perfil 'Choquei', prestou depoimento à polícia na quinta-feira (28). Agora, a liberação dos perfis é aguardada pela Polícia Civil.

Ainda conforme o delegado, a família teria o interesse em instaurar um inquérito por crime contra a honra, mas nenhuma ação foi recebida até então.

Notícia falsa nas redes

A identidade de Jéssica veio a público por meio de uma notícia falsa que atribuía a ela e a Whindersson uma série de mensagens trocadas nas redes sociais. Entretanto, os prints não eram verdadeiros, levando o youtuber a negar que conhecia Jéssica.

Ainda com a negativa, o alcance de páginas como a 'Choquei', que possui 21 milhões de seguidores, gerou uma série de mensagens de ódio direcionadas a Jéssica.

"Jamais imaginei ter que vir aqui me pronunciar sobre seja lá o que for. Afinal, não sou famosa e nem nunca quis ser. Toda essa palhaçada não passa de uma brincadeira muito sem graça. Ficou bem óbvio que o intuito disso é me ridicularizar. (...) Não posso lidar com esse tipo de exposição. Esse foi o mais difícil ano da minha vida, só agradeço por ter chegado em dezembro com vida", escreveu ela na ocasião.

Outros veículos também publicaram a notícia falsa, mas, segundo o delegado, apenas uma delas foi contatada e ainda não deu retorno.

Em nota após a repercussão da morte de Jéssica, a 'Choquei' publicou nota afirmando não ter cometido irregularidades com a publicação das imagens.

"Foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa que foi publicada originalmente por um outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei - e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta, como a retirada imediata do conteúdo falso republicado", afirma a nota da página.