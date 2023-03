Que horas será a Prova do Anjo do BBB 23 hoje, sábado (4)?

Neste sábado (4), ocorre mais uma Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 23. Os participantes vão batalhar pelo colar de imunidade para usar na formação de paredão do domingo (5).

Ainda não se sabe como será a dinâmica. Ela será anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt aos brothers e sisters.

Que horas começa a Prova do Anjo?

A Prova do Anjo deste sábado deve acontecer entre o fim da manhã e a tarde deste sábado. Como de costume, a dinâmica será na tarde seguinte a segunda festa da semana, que ocorreu na noite de sexta (3).

Ainda não se sabe qual será a natureza da prova e nem quantas pessoas participarão. Um sorteio pode definir como será a dinâmica.