Que horas estreia 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (10)

Na estreia da novela 'Travessia', nesta segunda-feira (10), às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Ari e Brisa brincam juntos durante a infância. Confira o que vai acontecer neste capítulo da nova novela.

RESUMO DE 'TRAVESSIA' DE HOJE, SEGUNDA (10)

Na infância, Ari e Brisa brincam juntos. Brisa se ressente por não ter condições financeiras de ir para o internato como Ari. Dante conta a Ari que a construtora Guerra & Moretti quer destruir o casarão e construir um shopping na cidade. Guerra apresenta o projeto do shopping que a construtora pensa em construir em São Luís.

Cidália comenta que Dante entrou com uma liminar para barrar o projeto. Brisa comunica a Ari que estará em São Luís para uma apresentação cultural. Guerra flagra Débora com Moretti, e Cidália impede uma reação violenta. Debora anuncia que está grávida. Guerra conta a Cidália que romperá a sociedade com Moretti e garante que continuará o projeto do shopping sozinho. Ari e Brisa se beijam. Leonor decide mudar de país.

Debora sofre um acidente. Núbia pede a Dante que convença Ari a desistir do namoro com Brisa. Debora não resiste aos ferimentos, e Guerra decide ficar com a filha da ex-namorada, dando-lhe o nome de Chiara. Há uma passagem de tempo.

Brisa deixa claro para Núbia que sustenta sua casa sozinha, e o marido Ari está em São Luís fazendo doutorado. Leonor comenta com Stenio que Guida teve um filho chamado Rudá e que agora se casará de novo, mas ninguém conhece o noivo. Rudá manipula uma foto na internet e incrimina Brisa por um sequestro.

QUE HORAS COMEÇA TRAVESSIA HOJE?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

