Saiba o que é deepfake, tecnologia abordada na novela Travessia

A tecnologia deepfake será uma das temáticas abordadas na novela 'Travessia', que estreia na noite desta segunda-feira (10), na Rede Globo. A protagonista da novela, Brisa (Lucy Alves), será vítima de uma deepfake e terá de lidar com as consequências.

A tecnologia utiliza da inteligência artificial para trocar rostos em imagens ou vozes em áudios, criando conteúdos falsos. A deepfake sincroniza movimentos labiais, expressões faciais e outros detalhes corporais para tornar o vídeo bastante próximo do real.

Utilizando a tecnologia, é possível "colocar" uma pessoa em qualquer situação. A manipulação é realizada em ferramentas de inteligência artificial, com a combinação, substituição ou sobreposição de áudios, ou imagens.

Em 2017, um usuário do Reddit criou um algoritmo para treinar redes a colocar o rosto de uma pessoa no corpo de outra, frame por frame. Com apenas uma fonte, a ferramenta mapeia a estrutura da vítima e sobrepõe no vídeo escolhido.

Com o tempo, foram criados aplicativos e softwares capazes de automatizar o processo e a tecnologia se popularizou.

Um exemplo que ficou conhecido é vídeo de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, feito pelo cineasta Jordan Peele e o portal Buzzfeed.

Em 2019, o Museu Salvador Dalí utilizou da deepfake para 'renascer' o artista, criando um vídeo em que o pintor interage com os visitantes. O software utilizou cerca de 6 mil frames de filmes com Salvador Dalí.

Deepfake em "Travessia"

Legenda: Brisa será confundida com sequestradora de crianças após ser vítima de deepfake Foto: Globo

No primeiro capítulo da novela, que vai ao ar na noite desta segunda, Brisa terá sua vida transformada ao ser vítima de uma deepfake. Um vídeo manipulado colocou o rosto da jovem no corpo de uma sequestradora de crianças procurada pela polícia.

A manipulação foi feita por um grupo de jovens de Portugal e o vídeo se espalhou na internet. Prestes a pegar um ônibus com direção ao Rio de Janeiro, Brisa é 'reconhecida' na rua e cercada por pessoas. Ela esbarra com Oto, hacker que está em missão secreta em São Luís, e escapa do local no porta-malas do carro dele.