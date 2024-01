Que horas é a Prova do Anjo no BBB 24? Veja detalhes

O BBB 24 mal começou, mas as dinâmicas do programa já tem tirado do eixo os brothers, que estão prestes a formar um novo paredão. Para isso, a primeira prova do Anjo da edição será realizada nesta sexta-feira (12), com o intuito de imunizar o ganhador da disputa e mais um dos participantes, que será escolhido pelo vencedor.

Além disso, a sexta ficará marcada como mais um dia de formação de paredão para os confinados do reality show. Todos eles vão participar da votação, que pode ocorrer de forma aberta ou no confessionário.

Que horas é a Prova do Anjo no BBB 24?

O horário exato da prova do Anjo desta sexta-feira (12) ainda não foi confirmado, mas, conforme agenda do programa divulgada pelo portal gshow, a disputa deve ocorrer no período da tarde.

Até então, não há informações sobre o formato nem sobre quantos dos brothers serão incluídos na disputa pela imunidade. A votação do Paredão está marcada para a exibição ao vivo.