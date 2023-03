Que horas começa 'Vai na Fé' hoje? Veja o resumo da novela desta terça (21)

No capítulo de 'Vai na Fé' desta terça (21), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Bela e Yuri questionam Jenifer sobre a possibilidade de ela abandonar o ICAES e ir para Guatemala com Eduardo.

RESUMO DE 'VAI NA FÉ' DESTA TERÇA (21)

Bruna tenta convencer Kate a deixar o apart de Theo. Vitinho pede para Sol criar uma coreografia para uma música antiga de Lui para apresentarem em um programa de televisão. Lui consegue ficar sozinho com Sol. Orfeu avisa a Theo que eles poderão ter problemas com a Receita Federal.

Sol e Lui testam a coreografia nova. Bela e Yuri questionam Jenifer sobre a possibilidade de ela abandonar o ICAES e ir para Guatemala com Eduardo. Wilma e Fabio vão ao restaurante Charles Pierre. Ben vai com os alunos para o Bar do Simas.

Uma forte chuva cai na cidade e Lui tenta convencer Sol a ficar na mansão. Lumiar vai ao encontro de Theo. Orfeu aparece no apart e Kate fica apavorada. As luzes da mansão se apagam, Sol e Lui se encaram.

QUE HORAS COMEÇA 'VAI NA FÉ' HOJE?

A novela 'Vai na Fé' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.