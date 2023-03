Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (4)

A novela 'Travessia' deste sábado (4) vai ao ar às 21h15, após o Jornal Nacional. Nesse capítulo, Ari alerta Gil para se preparar para o encontro com os representantes da licitação do casarão.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTA SÁBADO (4)

Brisa e Bia discutem. Gil alerta Ari para reação de Guerra, quando o empresário souber que foi roubado. Ari diz a Gil que conta com a ajuda de Prates. Brisa reage à tentativa de Oto para ambos conversarem. Stenio avisa a Helô que teme pela segurança da delegada, pois Montez, um dos homens que o sequestrou, fugiu da cadeia. Ari alerta Gil para se preparar para o encontro com os representantes da licitação do casarão, deixando a entender que surpreenderá os participantes da reunião.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h15 na Rede Globo.