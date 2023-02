Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (4)

Neste sábado (4), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Ari recebe uma ligação do hospital, informando que Cidália saiu da sedação, e não conta para ninguém.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTE SÁBADO (4)

Juliana avisa a Brisa que entrará com o pedido de reavaliação. Silene descobre que o Jorge Luís e Guerra são a mesma pessoa. Guida diz a Leonor que precisa localizar o irmão de Moretti. Laís diz a Stenio que o perito concluiu que colocaram uma bomba-relógio no carro do Guerra.

Talita se nega a dar a chave da sala de Guerra a Ari. Silene aparece no hospital querendo saber notícias de Guerra, e Guida promete ajudá-la. Ari recebe uma ligação do hospital, informando que Cidália saiu da sedação, e não conta para ninguém.

Pilar e Montez pensam em colocar um sonífero na bebida de Creusa no dia do plantão de Helô. Ari chega para falar com Cidália.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, de segunda a sábado, na Rede Globo.