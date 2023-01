Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (21)

Neste sábado (21), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Lídia conta a Talita que Guerra rasgou a foto que Chiara havia pegado do projeto do livro.

Moretti exige que Stenio arranje uma motivação de vingança de Guerra que lhe seja favorável. Chiara vê uma foto de Guerra com Débora entre as referências para o livro da construtora que Ari está desenvolvendo. Laís desabafa com Olívia sobre o problema que está tendo com Theo.

Lídia conta a Talita que Guerra rasgou a foto que Chiara havia pegado do projeto do livro. Guida escuta a conversa de Cidália com Cotinha e descobre o nome do restaurante que Guerra frequenta. Helô pede a Creusa para marcar a faxina com Pilar. Guerra se surpreende ao ver Guida chegar ao restaurante.

