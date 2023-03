Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (18)

A novela 'Travessia' deste sábado (18) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Oto e Bia ficam noivos e convidam Monteiro e Dante para padrinhos.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTE SÁBADO (18)

Cidália avisa a Ari para ficar distante de Guerra, e deixa claro que o atentado sofrido pelo empresário está sendo investigado pela polícia. Chiara acusa Ari. Chiara pede a Guerra que acelere o documento com o destrato da união estável com Ari. Joel demonstra a Marineide sua preocupação com as conversas de Karine pela internet.

Cotinha conversa com Caíque sobre a relação do rapaz com Leonor. Monteiro comunica a Dante que eles foram convidados a dar a primeira palestra de inauguração da biblioteca no casarão.

Oto e Bia ficam noivos e convidam Monteiro e Dante para padrinhos. Guerra diz a Brisa que não quer deixar de ver Tonho. Chiara fica surpresa ao ver Brisa em sua casa.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Travessia' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.