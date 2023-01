Que horas começa 'Travessia' hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (14)

Neste sábado (14), a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h20, após o Jornal Nacional. Neste capítulo, Oto irá dispensar conversa com Guerra.

RESUMO COMPLETO DE 'TRAVESSIA' DESTE SÁBADO (14)

Oto dispensa Ari, dizendo que não tem nada para falar com Guerra. Stenio diz a Laís que se sente incomodado de saber que Helô mantém em sua casa anotações sobre a localização do cofre.

Pilar aceita trabalhar na casa de Helô. Dante pergunta a Ari se foi Guerra quem pediu para o ex-aluno sondar sobre a pesquisa. Rudá conta a Guida que viu Moretti com uma mulher loura.

Sara pressiona Cidália para usar sua influência com Bia e acessar os arquivos do hospital em que Débora se internou. Núbia fica paralisada ao notar que foi flagrada por Chiara durante sua conversa ao telefone com Brisa.

QUE HORAS COMEÇA 'TRAVESSIA'?

Normalmente, a novela 'Travessia' vai ao ar às 21h15, de segunda a sábado, na Rede Globo. No entanto, hoje, a produção será exibida às 21h20.